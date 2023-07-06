إيطاليا: رقم قياسي لاستهلاك منتجات الزراعة العضوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت دراسة أجريت في إيطاليا، أنه على المستوى الوطني، سجلت مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للزراعة العضوية في البلاد رقماً قياسياً تاريخياً، لتبلغ 2.3 مليون هكتار، وهي بزيادة بنسبة 7.5٪، أي ما يقارب الـ19٪ من الإجمالي.

وانبثق عن التحليل الذي أجراه اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) على أساس بيانات عام 2023، أن “عدد المزارعين العاملين في قطاع المنتجات العضوية، قد ازداد أيضاً بنسبة 7.7٪، مع أكثر من 75800 منتج، وهو أعلى رقم يسجل بين دول الاتحاد الأوروبي”.

وأكد التحليل أن “43٪ من الأراضي المزروعة عضوياً، مخصصة لمحاصيل مثل القمح والشعير والشوفان، 28٪ من الأسطح للمروج والمراعي، 24٪ من المحاصيل الدائمة كبساتين الزيتون والكروم مقابل 2.5٪ للخضروات”.

وأوضحت الدراسة، أن ما سلف ذكره، يأتي “نتيجة تعزيز الاستهلاك في إيطاليا، حيث ارتفعت قيمة السوق الداخلية للمنتجات العضوية إلى 3.7 مليار يورو، يذهب 45٪ منها لشراء الفاكهة أو الخضار، و22٪ لقطاع الألبان والأجبان، و11٪ للحبوب والمعكرونة”، فضلا عن “زيادة ملحوظة بالإنفاق على البيض بنسبة 7٪، الحليب ومشتقاته 5٪ واللحوم بـ4٪، وإن كان النمو الإجمالي مقارنة بالعام السابق في المتوسط بنسبة 0.5٪”.

وخلص (كولديريتّي) الى القول، إنه من ناحية الأسعار، “هناك عدم استقرار مستمر ملحوظ واتجاه تصاعدي بشكل عام”، وذلك “على الرغم من انخفاض فارق السعر المسموح به للمزارع العضوي مقارنة بالمنتج التقليدي المتماثل بالنسبة لمعظم المحاصيل”.