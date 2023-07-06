الناتو: اجتماع تركيا والسويد وفنلندا اليوم في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن عقد الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة مع وفود رفيعة المستوى من تركيا والسويد وفنلندا اليوم الخميس في بروكسل.

وقال حلف الأطلسي في بيان، إن “الاجتماع الذي استضافه الأمين العام يانس ستولتنبرغ، يستبق القمة المقرر عقدها يومي 11-12 تموز/يوليو الجاري في فيلنيوس”، وهو “يهدف إلى رفع المنع عن انضمام السويد إلى الحلف، الذي تواصل أنقرة عدم التصديق عليه، متهمةً الدولة الاسكندنافية بعدم تسليم بعض الأشخاص الذين يشتبه بأنهم إرهابيون ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني والشبكة التي يرأسها الداعية فتح الله غولن”.

وقد أوضحت وكالة أنباء الأناضول، أن “الوفد التركي المشارك في مفاوضات بروكسل، يتألف من وزير الخارجية هاكان فيدان، رئيس الاستخبارات إبراهيم كالين، نائب وزير الخارجية بوراك أكّابار ومستشار الرئيس أردوغان عاكف كاجاتاي كيليتش”.