اليونيفيل تدعو لضبط النفس بالقرب من الخط الأزرق لتقليل التوتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت بعثة اليونيفيل أنها رصدت انفجارات بالقرب من المجيدية جنوبي لبنان.

وقالت في بيان “لم نتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت، لكننا أرسلنا جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث أن الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ. وقرابة الظهر، رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفر شوبا في لبنان”

وأفادت بأن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل، وآليات الارتباط التي نضطلع بها تعمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصعيد.

وحذرت البعثة من “ان هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع”، حاثة “الجميع على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد”.