إعلان برنامج زيارة البابا الرسوليّة إلى منغوليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الخميس، برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى منغوليا، المقررة من 31 آب/أغسطس حتى 4 أيلول/سبتمبر.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد جاء في البرنامج أن “البابا سيغادر مساء يوم الخميس 31 آب/أغسطس من مطار مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو، ليصل صباح يوم الجمعة 1 أيلول/سبتمبر إلى مطار جنكيز خان الدولي في أولان باتور حيث سيتم الاستقبال الرسمي له”.

وتابعت: “يوم السبت 2 أيلول/سبتمبر سيتوجّه الأب الأقدس إلى ساحة سخباتار حيث ستتمُّ مراسم الاستقبال الرسمي على أن يقوم بعدها بزيارة مجاملة لرئيس الجمهورية، ويلتقي بعدها بشكل مباشر، ممثلي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قصر الدولة”.

ونص البرنامج، على أنه “عند الساعة الحادية عشرة، سيلتقي الأب الأقدس، الخورال الأكبر للدولة على أن يليه بعد ذلك لقاء مع رئيس الوزراء. وعند الرابعة من عصر السبت، سيلتقي الأساقفة والكهنة والمرسلين والمكرسين والمكرسات في كاتدرائيّة القديسين بطرس وبولس في أولان باتور”.

وأشارت الإذاعة إلى أن “صباح يوم الأحد 3 أيلول/سبتمبر سيتوجّه البابا فرنسيس إلى الـ(Hun Theatre) للمشاركة بلقاء مسكوني وما بين الأديان، على أن يحتفل عصر الأحد بالقداس الإلهي في الـ(Steppe Arena)”.

وفي صباح يوم الاثنين 4 أيلول/سبتمبر سيلتقي البابا عاملي المحبة وسيدشن بيت الرحمة في أولان باتور، ليتوجه بعدها إلى مطار جنكيز خان الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر عائدا إلى إيطاليا.