سانت ايجيديو: وصول 25 مهاجراً سورياً إلى روما عبر الممرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أن هذا الصباح، وصل إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو، على متن رحلة من بيروت، 25 لاجئًا سوريًا كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين بمنطقة عكار في سهل البقاع (شمال لبنان)، أو بمساكن مؤقتة على مشارف العاصمة اللبنانية.

وقال بيان للجماعة الكاثوليكية الخميس، إن “دخول هذه المجموعة إلى إيطاليا أصبح ممكنًا من خلال الممرات الإنسانية التي نروج لها مع اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا والكنيسة والولدنيسية، بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية”، والتي “حملت منذ شباط/فبراير 2016 إلى بلادنا من لبنان 2544 شخصاً، وبشكل عام، أوصلت حوالي 6300 لاجئ إلى أوروبا”.

وأضافت إيجيديو الكاثوليكية، أنه “سيتم استقبال العائلات التي وصلت هذا الصباح في مقاطعات إيطالية عديدة (لاتسيو، كالابريا، لومبارديا، صقلية وفينيتو)، جزئيًا بفضل أقاربهم، الذين وصلوا سابقًا عبر الممرات الإنسانية واندمجوا في بلادنا جيداً”، وكذلك “في منازل توفرها الأسر والجمعيات الإيطالية، التي سترافقهم في مسيرة اندماج، تتحقق بتعلمهم اللغة الإيطالية، ودخولهم إلى عالم العمل بمجرد حصولهم على وضع اللاجئ”.