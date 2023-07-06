دعم أوروبي للجنة الحوار الوطني الإثيوبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم بشكل مشترك مع العديد من الدول الأعضاء مساهمة مالية تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو لدعم عمل لجنة الحوار الوطني الإثيوبية.

ويتم توجيه هذه الأموال وإدارتها من خلال صندوق متعدد الشركاء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم إنشاؤه استجابة لطلب من حكومة إثيوبيا عبر وزارة المالية إلى الأمم المتحدة.

لجنة الحوار الإثيوبية هي مبادرة وطنية أقرها مجلس النواب الاثيوبي بتفويض مدته ثلاث سنوات لقيادة “حوار وطني مستقل وشامل وشفاف” في البلد بالقرن الافريقي.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الدول المساهمة في الدعم المالي هي النمسا والدانمرك وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وهولندا وكذلك (الدولة غير العضو) النرويج ومن المتوقع أن تنضم المزيد من الدول إلى هذا الجهد في المستقبل القريب