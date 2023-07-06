الاتحاد الأوروبي يسلم معدات للجيش الصومالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شارك القائم بالأعمال في وفد الاتحاد الأوروبي توماس كيلر هذا الأسبوع في عملية تسليم المعدات العسكرية الخامسة غير الفتاكة للجيش الوطني الصومالي (SNA) .

وحسب المفوضية الأوروبية، فإن هذه المساهمة هي الأولى في إطار مرفق السلام الأوروبي (EPF) لتعزيز محاربة حركة الشباب في سياق الانسحاب التدريجي لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (ATMIS) من البلاد.

وفي هذه المناسبة، نوه كيلر بـ”إن تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال الأمن والحوكمة في الصومال من أجل تولي المسؤولية عن حماية الشعب هو هدف رئيسي للاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي للصومال”.