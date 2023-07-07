تاياني: لا للتحالف مع أحزاب مناهضة للمشروع الاوروبي والناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الإيطالي، الرئيس المؤقت لحزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني، رفضه فرضية تشكيل “تحالف يميني موسع” في البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات المقررة منتصف العام المقبل يشمل انضمام حزبي (البديل من أجل ألمانيا) و(التجمع الوطني) الفرنسي إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي.

يشار إلى أن حزب (فورتسا إيتاليا) الذي أسسه الراحل سيلفيو برلسكوني، ينتمي إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي.

وقال تاياني في تصريح للقناة الخاصة الخامسة صباح الجمعة “أوروبا مختلفة عن إيطاليا، هناك عائلات سياسية تجمع بين عدة أحزاب من دول مختلفة. نحن جزء من عائلة حزب الشعب الأوروبي الذي كان سيلفيو برلسكوني يعول عليه كثيرا. لن يتحالف حزب الشعب الأوروبي أبدًا مع مناهضي أوروبا”.

وأضاف “كيف تحكم أوروبا جنبًا إلى جنب مع البديل من أجل ألمانيا، الذي لديه توجهات مثيرة للقلق في ألمانيا نفسها، ومارين لوبان. هما في الواقع حزبان مناهضان لحلف شمال الأطلسي مع علاقات أقل من المثالية مع الولايات المتحدة وموجهة إلى حد ما لدعم روسيا؟ هم لا يؤمنون بأوروبا، كيف يمكننا أن نشكل معهم أغلبية” في الجهاز التشريعي الأوروبي العام القادم.

وحسب تاياني، فإن بوسع حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، الانضمام إلى تكتل حزب الشعب الأوروبي. وقال “ماتيو سالفيني وحزبه يختلفان” عن البديل من أجل ألمانيا والتجمع الوطني و”نحن على استعداد لعمل تحالفات مع حزب الرابطة في أوروبا أيضًا… لكن الحقيقة الوحيدة الممكنة، التحالف الوحيد الممكن لهزيمة اليسار في أوروبا إنه التكتل المكون من حزب الشعب الأوروبي والمحافظين والليبراليين. لقد حدث هذا التحالف من قبل في عام 2017، عندما تم انتخابي رئيسا للبرلمان الأوروبي بهزيمة مرشح اليسار”.