مدير سابق لـ (إيني) الإيطالية للطاقة: روسيا كانت تكساس أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال المدير التنفيذي السابق لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، باولو سكاروني “نحن الأوروبيون اعتبرنا روسيا ولمدة حوالي أربعين عامًا أنها بمثابة (ولاية) تكساس بالنسبة لنا، حيث استوردنا منها الغاز الطبيعي والنفط والمواد الخام”.

وأضاف سكاروني، الذي يرأس حاليا شركة (إينيل) للطاقة الكهربائية، خلال حدث اقتصادي الجمعة “كل هذا الاقتراب من موسكو، كما قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، كان من شأنه تيسير تصدير الديمقراطية إلى روسيا.”، ولكن “كلنا كنا مخطئين”.

ووفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فإن إجمالي واردات النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا إلى التكتل الموحد تراجعت في شهر آذار/مارس 2023 بنسبة 90% بعد مرور عام على الحرب بأوكرانيا.

ودخل الحظر المفروض على واردات النفط الخام المنقول بحراً حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، بينما بدأ الحظر المفروض على المنتجات البترولية في 5 شباط/فبراير 2023