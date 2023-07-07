ستولتنبرغ: نواصل مطالبة روسيا بسحب قواتها من محطة زاباروجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ اليوم الجمعة إن الحلف “يواصل مطالبة روسيا بسحب قواتها” من محطة زاباروجيا النووية “لضمان وصول الخبراء الأوكرانيين والدوليين بشكل كامل” إلى المنشأة ومنع وقوع حوادث.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا في الأيام الاخيرة اتهامات بالتخطيط لمهاجمة المحطة النووية الأكبر في أوروبا.

كما أعلن ستولتنبرغ أن الحلف سيجعل أوكرانيا في قمته في فيلنيوس الأسبوع القادم “أكثر قوة” من خلال “حزمة من ثلاثة عناصر: المساعدة العسكرية متعددة السنوات بحيث تصبح القوات الأوكرانية قابلة للتشغيل المتبادل بشكل متزايد مع قوات الناتو، الارتقاء بعلاقاتنا السياسية مع إطلاق مجلس الناتو-أوكرانيا، وأتوقع من القادة أن يؤكدوا مجددا أن كييف ستنضم إلى الحلف”.

وستنعقد قمة فيلنيوس في 11-12 تموز/يوليو الجاري في وقت “يواجه فيه الناتو أخطر بيئة أمنية لا يمكن التنبؤ بها منذ الحرب الباردة”، وسيجتمع قادته “لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا وتعزيز سياسة الردع والدفاع وتقريب أوكرانيا من الحلف”.