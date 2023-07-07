اتحاد إيطالي: مرسوم التدفقات النظامية يوفر 40 ألف مهاجر لحقولنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد إيطالي، إن مرسوم تدفقات الهجرة النظامية، سيوفر 40 ألف مهاجر للعمل في حقولنا.

هذا وبناءً على طلب اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، تمت الموافقة على المرسوم التكميلي لمرسوم رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2022 للتخطيط للتدفقات القانونية المؤقتة للعمال الأجانب في إيطاليا لعام 2022، حيث تمت الموافقة على حصة إضافية قدرها 40 ألف شخص.

وعلق الاتحاد “إيجابياً”، على موافقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد، المتضمن “برمجة التدفقات القانونية للدخول إلى إيطاليا للعمال الأجانب على مدى السنوات الثلاث 2023-2025، وذلك على أساس احتياجات الواقع الإنتاجي للبلاد، دون المساس بالحصص السنوية للعمل الزراعي الموسمي”، كما أن “من المتوقع وجود سبل لمساعدة الأسرة أيضاً”.

وقال (كولديريتي)، إنه “بالتالي، يتم بذلك التغلب على الحجز الزائد لطلبات الدخول إلى الأعمال الزراعية الموسمية التي تجاوزت بكثير حصص المرسوم الأول الذي تم إصداره بفضل الأحكام الجديدة للحكومة”.

وبهذا الصدد، قال رئيس الإتحاد، إيتّوري برانديني، إن الأمر يتعلق بـ”استجابة مهمة مع حملات جني الفواكه والخضر الصيفية الكبيرة الجارية، وكذلك مع اقتراب موسم الحصاد مع الحاجة إلى ضمان يقين للشركات بشأن توفر فعال للقوى العاملة”.

وخلص برانديني مؤكداً الحاجة “لنشر مرسوم التدفقات الإضافية ليكون فوريًا، مع منح الحصص النسبية بدءًا من الطلبات المقدمة بالفعل من قبل الاتحادات الموقعة على بروتوكول 3 أغسطس 2022″، بهذا الشأن.