ستولتنبرغ: ثلاث خطط للناتو لمواجهة التهديد الروسي والإرهاب

بروكسل- تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ عن “خطوات كبرى” ستتخذ في قمة الحلف في فيلنيوس من أجل “تعزيز” سياسيتي الحلف لـ”الدفاع والردع”.
وأشار ستولتنبرغ ، في مؤتمر صحفي الجمعة في بروكسل بمناسبة القمة التي ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الليتوانية، إلى أن ذلك سيتحقق من خلال “ثلاث خطط دفاع إقليمية جديدة لمواجهة التهديدين الرئيسيين لحلفنا: روسيا والإرهاب”.
وأضاف “سيكون لدينا خطة للشمال” تشمل “المحيط الأطلسي والقطب الشمالي”، وخطة للوسط “ستغطي أوروبا الوسطى ومنطقة البلطيق”، وأخرى للجنوب “للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود”، مشيرا إلى أنه من أجل تنفيذ هذه الخطط سيتم “نشر 300 ألف جندي عالي الجاهزية وقدرة قتالية جوية وبحرية كبيرة”.