ستولتنبرغ: ثلاث خطط للناتو لمواجهة التهديد الروسي والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ عن “خطوات كبرى” ستتخذ في قمة الحلف في فيلنيوس من أجل “تعزيز” سياسيتي الحلف لـ”الدفاع والردع”.

وأشار ستولتنبرغ ، في مؤتمر صحفي الجمعة في بروكسل بمناسبة القمة التي ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الليتوانية، إلى أن ذلك سيتحقق من خلال “ثلاث خطط دفاع إقليمية جديدة لمواجهة التهديدين الرئيسيين لحلفنا: روسيا والإرهاب”.

وأضاف “سيكون لدينا خطة للشمال” تشمل “المحيط الأطلسي والقطب الشمالي”، وخطة للوسط “ستغطي أوروبا الوسطى ومنطقة البلطيق”، وأخرى للجنوب “للبحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود”، مشيرا إلى أنه من أجل تنفيذ هذه الخطط سيتم “نشر 300 ألف جندي عالي الجاهزية وقدرة قتالية جوية وبحرية كبيرة”.