الناتو: رفع نفقات الدفاع إلى 8.3٪ عام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن في عام 2023، سيرفع حلفاؤنا الأوروبيون وكندا، إنفاقهم الدفاعي إلى نسبة 8.3٪.

وفي مؤتمر صحفي ببروكسل على ضوء قمة الناتو المقبلة في فيلينيوس، قال الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ: “أتوقع من القادة دعم خطة العمل للإنتاج الدفاعي، تعزيز الطلب وزيادة القدرة وزيادة قابلية التشغيل البيني”.

وأضاف سكرتير الناتو، أنه “للقيام بكل هذا، يجب أن نستثمر أكثر. في القمة، ينبغي على الحلفاء تحديد مزيد من الاستثمارات الدفاعية الطموحة، مع الالتزام باستثمار ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام في الدفاع”.

وتابع: “إننا ننشر اليوم تقديرات جديدة للإنفاق الدفاعي في عام 2023: ستكون هناك زيادة جديدة بنسبة 8.3٪، بين الحلفاء الأوروبيين وكندا. إنها الأكبر منذ عقود وتأتي للسنة التاسعة على التوالي من الزيادات في إنفاق دفاعنا”، وبه “سيكون الحلفاء الأوروبيون وكندا قد استثمروا أكثر من 450 مليار دولار منذ أن اتفقنا على التعهد بالاستثمار الدفاعي عام 2014 في ويلز”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن “عام 2014 شهد إنفاق ثلاثة حلفاء فقط نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع”، بينما “حقق 11 من الحلفاء الهدف هذا العام أو تجاوزه”. واختتم بالقول: “نتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير خلال العام المقبل”.