إيطاليا: ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 72.4٪ في العامين الماضيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، أنها كانت واحدة من أكثر البلدان تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالكهرباء: فقد شهد سعر الاستخدام المحلي، الذي كان في النصف الثاني من عام 2020 أقل من نظيره في ألمانيا وإسبانيا، خلال فترة عامين، زيادة كبيرة بنسبة 72.4٪، لتصبح الأعلى بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى.

وتمخض التقرير السنوي لعام 2023 للمعهد الوطني للإحصاء (إستات)، عن أن “تأثير نمو أسعار الطاقة، كان أثقل نسبيًا بالنسبة للعائلات ذات مستويات الإنفاق المنخفضة، وقد ازداد التضخم المقاس بمؤشر (Ipca) المتعلق بسلع الطاقة للأسر التي تنفق أكثر من 13 نقطة، أعلى من ذلك المسجل للأسر ذات مستويات إنفاق أعلى (بنسبة 60.6٪ و47.5٪ على التوالي)”.

وقال التقرير، إن “عملية التحول البيئي تهدف على المدى المتوسط إلى تغيير مصادر الطاقة وأسعارها بشكل جذري”، كذلك “بسبب عدم المساواة في تأثير التغير بأسعار الطاقة”، مؤكداً أنه “لا يمكن التسليم بزيادة التكاليف وتوزيع فوائد هذه العملية بالتساوي بين مختلف شرائح السكان”.