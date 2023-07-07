تاياني: جيد إذا أرادت الصين قول كلمة طيبة لأجل السلام بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى “العمل من أجل السلام في أوكرانيا”، مشيراً إلى أنه “سيكون أمراً جيداً أن تقول الصين كلمة طيبة”، بهذا الصدد.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات متلفزة الجمعة: “نحن نريد السلام بالتأكيد ونعمل من أجله، كما نرحب بمهمة الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي في تركيا”، التي “تمثل عنصراً حاسماً لاستمرار الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتمرير الحبوب إلى إفريقيا، فغياب ذلك يعرض ملايين الناس للمجاعة، وبالتالي زيادة تدفقات الهجرة نحو الشمال ونحو إيطاليا في النهاية أيضاً”.

وأضاف تاياني، ان “من الضروري بالنسبة لنا أن تظل هذه الاتفاقية قائمة ونحن نعمل على ذلك، إنها اتفاقية سلام، وهي تدعم الفئات الأضعف. والشيء الآخر الذي يمكن التوصل بشأنه إلى اتفاق ملموس بين الروس والأوكرانيين هو محطة زاباروجيا للطاقة النووية”، فلقد “اقترحنا إقامة منطقة حرة حولها للحؤول دون وقوع كارثة نووية”.

وكرر رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول: “لذلك، نحن نعمل من أجل السلام، لكنه لا يمكن أن يتمثل باستسلام أوكرانيا. نحن ندعم كل الجهود التي تسير بهذا الاتجاه: جهود الفاتيكان وتركيا، وإذا أرادت الصين قول كلمة طيبة ودفع روسيا إلى عقد اتفاق ما، فسيكون هذا أمراً جيداً بالتأكيد”.