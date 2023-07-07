إيطاليا: 17.6٪ من الأسر الضعيفة عجزت عام 2022 عن تدفئة منازلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت إحصائية إيطالية، عن أن 17.6٪ من الأسر الضعيفة مادياً، لم تتمكن عام 2022 من ضمان تدفئة ملائمة لمنازلها.

وجاء في التقرير السنوي لعام 2023 للمعهد الوطني للإحصاء (إستات)، أن “مكافحة فقر الطاقة تعتبر أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجيات السياسة الأخيرة للمفوضية الأوروبية لتعزيز انتقال بيئي عادل”، إذ “أعلن 17.6٪ من الأسر المعرضة لخطر الفقر في إيطاليا عام 2022، عن العجز على تدفئة منازلهما بشكل مناسب، بينما أعلن 10.1٪ عن تأخر بسداد الفواتير”.

وأشار التقرير إلى أن “من بين الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، تظهر ألمانيا فقط نسبة أقل من ناحية كلا المؤشرين”.

وذكرت المعطيات أن “العائلات ذات تكاليف طاقة عالية بشكل مفرط، إلى جانب تلك التي يقع دخلهم تحت خط الفقر، تمثلان نسبة 8.9٪ من تلك المقيمة في إيطاليا و27.1٪ من تلك التي تتلقى العلاوات الاجتماعية لدعم الفواتير، والمصممة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار سلع الطاقة على العائلات”.

وقال التقرير، إن “متوسط ​​مبلغ المكافآت الاجتماعية للكهرباء والغاز معاً، قدّر عام 2022، بـ992 يورو لكل أسرة مستفيدة من الإجراءات، وأكثر من 90٪ من القيمة الإجمالية لإجمالي المكافآت المصروفة للأسر التي تنتمي إلى الخُمسين الأولين من الدخل، والأكثر فقراً”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول، إن “العائلات التي لا تزال تعاني من فقر الطاقة، بعد حصولها على مكافأة تصل نسبتها إلى 25.1٪”، وبالتالي “فإن تأثير المكافأة في الحد من فقر الطاقة يقف عند نقطتين مئويتين فقط”.