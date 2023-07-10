الرئيس الإيطالي يحدد موعداً جديداً لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع في 13 تموز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية أن الرئيس سيرجو ماتّاريلا، دعا إلى عقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية، يوم الخميس المقبل، الموافق 13 تموز/يوليو، بعد تعذّر عقده في 13 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت مذكرة لديوان الرئاسة الإثنين، إن “جدول أعمال الاجتماع ينطوي على معلومات محدثة عن الحرب في أوكرانيا وحول مناطق الأزمات الرئيسية الأخرى في العالم، بشأن تداعيات الوضع الدولي على إيطاليا”، وكذلك “حول القضايا المتعلقة بإدارة تدفقات الهجرة، على المدى القصير وفي التوقعات المستقبلية”.

وأضافت المذكرة، أنه “علاوة على ذلك، سيناقش المجلس موضوع حالة كفاءة القوات المسلحة وعملية إصلاح وتحديث الأداة العسكرية، كذلك على ضوء برامج الاستثمار الرئيسية في مجالي الدفاع والسياسة الصناعية الشاملة للدولة”.