إيطاليا تدعم انضمام أوكرانيا للناتو بعد انتهاء الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن “الخيار الصحيح هو إطلاق مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا لتمهيد الطريق لعضوية مستقبلية في الحلف ينبغي أن تكتمل بالضرورة بعد الحرب”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات صحفية الاثنين عشية قمة الحلف في فيلنيوس “هذا لا يعني أنه لن يكون هناك اهتمام بأوكرانيا لضمان استقلالها وحريتها”، إلا أنه أضاف “لكنني أعتقد أنه يجب تحقيق هذا الهدف بخطوات تسمح أيضًا بتحقيق السلام” بين كييف والكرملين.

وكان الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ، قد تعهد في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي بأن القمة ستؤكد أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف في المستقبل القريب.

وسيسعى قادة الدول الأعضاء في الناتو لتقديم ضمانات لأوكرانيا في القمة لأن الانضمام في الوقت الراهن يعني إعلان الحلف الحرب على الاتحاد الروسي بناء على المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي.