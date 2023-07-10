تاياني: هدف ثلاثي الأدرياتيكي تعزيز التعاون بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنكونا ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن الهدف من الاجتماع الثلاثي لتحالف البحر الأدرياتيكي مع كرواتيا وسلوفينيا، هو “تعزيز التعاون السياسي في مجال الهجرة وتدعيم النمو الاقتصادي بين بلداننا”.

وكتب الوزير تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر)، على هامش اللقاء الذي يجمعه في أنكونا (الوسط) حاليًا مع نظيريه من كرواتيا وسلوفينيا، أنه “خلال اجتماع اليوم، ستتم أيضاً مناقشة القضايا المتعلقة بالاتصالات، اقتصاد البحر، حماية البيئة والأمن الداخلي”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن بحث هذه المواضيع يأتي “بهدف الترويج لمنطقة البحر الأدرياتيكي العليا كمنطقة استقطاب للتنمية المتكاملة، بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة”، وكذلك “لإعادة إطلاق دور المنطقة كمحور استراتيجي يجمع بين الأسواق الدولية”.