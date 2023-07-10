تاياني: توافق مع كرواتيا وسلوفينيا لضبط الحدود الخارجية لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “انسجام كبير” بين بلاده وكرواتيا وسلوفينيا بشأن “هدف تعزيز ضوابط الحدود الخارجية لضمان عدم دخول المتاجرين بالبشر والمهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في أنكونا على هامش الاجتماع مع نظيريه من كرواتيا وسلوفينيا في إطار (الاجتماع الثلاثي الرابع حول التعاون في أعالي البحر الأدرياتيكي) “هناك انسجام ورغبة كبيرة في التعاون ونحن أيضًا نؤيد اتخاذ تحرك قوي من جانب وكالة حرس السواحل والحدود الأوروبية (فرونتكس) ودولنا الثلاث (إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا) مقتنعة بأن حل قضية الهجرة لا يمكن أن يكون سوى أوروبيا”.

وبشأن خطة الحكومة الإيطالية للاستثمار في افريقيا باسم مؤسس مجموعة إيني للطاقة، إنريكو ماتي والتي ستُعلن في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، قال تاياني “خطة ماتي ليست كافية، وحسب وجهة نظري هناك حاجة إلى خطة مارشال كبيرة للاستثمارات لتعزيز نمو إفريقيا وليس إعطاء أموال لديكتاتوريين يشترون الأسلحة”.