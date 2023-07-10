برلماني إيطالي يطلب مساءلة حول إطلاق خفر السواحل الليبي النار ضد سفينة إنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب برلماني إيطالي معارض بمساءلة حكومة بلاده حول حادث إطلاق خفر السواحل الليبي النار ضد سفينة إنقاذ، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية.

وقال سكرتير حزب اليسار الإيطالي وعضو تحالف الخضر ـ اليسار، نيكولا فراتويانّي، في تصريحات صحافية الإثنين، إنه “بينما رفع البابا فرنسيس الشكر من ساحة القديس بطرس، لأولئك الذين ينقذون أرواح الناس في عرض البحر، تظهر أخبار وردت الآن مصحوبة بمقطع فيديو ليوم الجمعة الماضي، أطلاق ما يدعى خفر السواحل الليبي، النار أثناء عملية الإنقاذ على سفينة سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، وفقاً لإعادة بناء الأحداث وعمل التقصي لصحفي (راديو راديكالي) سيرجو سكاندورا”.

وتابع: “لقد علمنا تواً أن عيارات رشاشة أطلقت من أحد زوارق الدورية، الذي كان يعود سابقًا لقوات الشرطة المالية، والذي قدمته الحكومة الإيطالية للميليشيات الليبية في 23 حزيران/يونيو الماضي في ميسّينا”.

وتساءل البرلماني المعارض: “أليس لدى الرئيسة (جورجا) ميلوني ووزيرا (الدفاع غويدو) كروزيتّو و(الداخلية ماتّيو) بيانتيدوزي ما يقولونه؟ سنطلب مساءلة برلمانية من الحكومة بشأن هذا الموقف، لأن من العار أن تكون بلادنا متواطئة في هذه العمليات العنيفة وغير القانونية”.