التزام أوروبي بمعاهدة أوسلو لحظر الذخائر العنقودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز أن التكتل الموحد يتصرف بـ”الامتثال الكامل للمعاهدات الدولية” فيما يتعلق بالدعم العسكري اللازم لأوكرانيا، وذلك تعقيبا على إعلان الإدارة الامريكية الرغبة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وقال ريندرز، إجابة على سؤال بهذا الصدد في مؤتمر صحفي في أعقاب مجلس الشؤون العامة الأوروبي “ليس الأمر أنه إذا انتهكت روسيا المعاهدات الدولية، فعلينا أن نفعل الشيء نفسه”.

وكانت إيطاليا بدورها قد أكدت التزامها باتفاقية أوسلو الدولية التي “تحظر إنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية”، حسبما أعلنت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، والتي أضافت بالقول “في إطار القيم التي عبر عنها التحالف الأطلسي، تأمل إيطاليا في التطبيق العالمي لمبادئ الاتفاقية”.

كما جددت ميلوني “إدانة إيطاليا للحرب العدوانية الروسية” معربة عن “الدعم الكامل والمتواصل لمقاومة أوكرانيا والالتزام مع الحلفاء ببناء نموذج أمني جديد وأقوى لأوروبا”.