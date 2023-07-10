ميلوني: إدارة الهجرة من المصدر توحد مواقف الدول الأوروبية حيالها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريغا- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها وجدت “توافقا” بشأن موضوع الهجرة خلال اجتماعها مع رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز.

وقالت ميلوني في تصريحات مشتركة للإعلام الاثنين في العاصمة ريغا “لاتفيا لديها حدود خارجية للاتحاد الأوروبي” وبالتالي “من السهل التفاكر معها في التحركات الأولية للمهاجرين بدلاً من مناقشة تلك الثانوية” المتعلقة بالتنقل بين حدود الدول الأعضاء.

وعادت رئيسة الحكومة الإيطالية للتأكيد على أنه “لكي تتم مواجهة قضية الهجرة بشكل مشترك، ولأن مواقف الدول متفاوتة بشأنها، يجب إدارتها من المصدر”.

وحسب ميلوني، فإنه “إذا عملنا معًا لوقف الهجرة غير النظامية ومنحنا حقوقا متساوية لأولئك الذين يأتون بصورة مشروعة للعيش معنا وتمكّنا من التحكم في التدفقات، فهذه هي أفضل طريقة لمعالجة هذه المسألة”.