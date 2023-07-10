مبعوث الاتحاد الأوروبي: محادثات مكثفة لتهدئة الوضع بشمال كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، ميروسلاف لاجاك عن “احراز تقدم” بشأن أولى خطوات تهدئة التوتر في كوسوفو بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية.

وكتب لاجاك في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) “عقدت اليوم في (العاصمة السلوفاكية) براتيسلافا مناقشات ثنائية مكثفة مع نائب رئيس وزراء كوسوفو بيسليمي بيسنيك بشأن تهدئة الوضع في شمال كوسوفو، تمشيا مع بيان دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في 3 حزيران/يونيو الماضي وبشأن المضي قدما في تنفيذ جميع اتفاقات الحوار”.

وأردف “لقد اتفقنا على الخطوات الأولى لتحقيق هذا الهدف”.