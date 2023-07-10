باتيلي يلتقي سفيري إيطاليا وألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي أنه اجتمع في لقاءين منفصلين مع سفيري إيطاليا وألمانيا لدى ليبيا.

وكتب في سلسلة تغريدات على منصة (تويتر) “التقيت في وقت سابق اليوم بالسفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني وناقشت معه دعم إيطاليا المستمر لليبيا. وجدد األبريني التأكيد على دعم حكومة بلاده لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهودها في تسهيل حل ليبي شامل يهيئ لتجاوز الانسداد الراهن”.

وأضاف “كما التقيت بالسفير الألماني السيد مايكل أونماخت وناقشت معه أهمية وجود إطار قانوني للانتخابات يكون توافقيا وقابلا للتطبيق، وضرورةَ تجنب أي خطوات أحادية الجانب. يجب أن يعمل الفرقاء الليبيون معًا لإيجاد حلول للأزمة تكون مبنية على التوافق”.

وأردف المبعوث الاممي “اتفقت مع السفيرين على أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات. إن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية لازدهار شعبها وجيرانها”.