وزير إيطالي: العقوبات على روسيا خلقت أزمة وفرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير إيطالي عن الاقتناع بأن، العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي قد خلقت “أزمة”، لكنها أتاحت “فرصاً” أيضاً.

وقال وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا والمخول بشؤون صناعة الفضاء، أدولفو أورسو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأنشطة الإنتاجية حول سياسة الحكومة في مجال الفضاء والطيران، إن “مجال الفضاء والطيران تعرض على وجه التحديد لأقوى تأثير جرّاء العقوبات على روسيا، مع قرار تقييد تطورها هذا المجال، الذي كان يشهد أكبر تعاون بين أوروبا والاتحاد الروسي”.

وأشار أورسو إلى أن “هناك مستجد مهم للغاية يجب أن نلاحظه”، وهو أن “هذه العقوبات توفر فرصاً أيضاً، كما هي الحال في جميع الأزمات”، لأن “هناك طرق تُغلق، لكن ذلك مقابل فتح طرق أخرى”.

وأوضح الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أنه “لم يكن من الممكن تصوّر هذا الأمر حتى بضع سنوات خلت، لكن فُتحت أمامنا تحديات جديدة مع مرور الوقت”، وبشكل خاص “من ناحية الاتصالات بالتقنيات الكمية، الملاحة عبر الأقمار الصناعية والأمن السيبراني”.