مصادر: لقاءات ثنائية لميلوني مع سوناك وأردوغان على هامش قمة الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المرتقب أن تلتقي رئيس الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كلا من نظيرها البريطاني ريشي سوناك والرئيس التركي طيب رجب أردوغان.

وحسب مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية، فإن ميلوني ستعقد محادثات ثنائية مع سوناك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن المرتقب أن تجتمع ميلوني غدا مع أردوغان، حسب وسائل أعلام تركية.

وكانت قمة مجموعة العشرين في بالي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قد شهدت لقاء ثنائيا بين رئيسة الوزراء الإيطالية والرئيس التركي، حيث استعرضا قضية الهجرة وليبيا، حيث تم التشديد على “ضرورة العمل معا لمحاربة الهجرة غير النظامية وتيسير حل الأزمة الليبية”، حسب بيان صدر عن الحكومة الإيطالية حينها.