إيطاليا: ارتفاع القوة الشرائية للأسر في الربع الأول لعام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “في الربع الأول من العام الجاري، زادت القوة الشرائية للأسر في البلاد بنسبة 3.1٪ على أساس فصلي”، وذلك “بفضل التباطؤ الحاد في ديناميكيات الأسعار”، إذ “ارتفع عامل انكماش الاستهلاك الضمني بنسبة 0.1٪”.

وقالت المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الثلاثاء، إن “الميل إلى الادخار، على الرغم من استمرار انخفاضه من حيث الاتجاه، كان بمثابة علامة على تعزيز النطاق الاقتصادي، والذي استقر عند 7.6٪”، أي بـ2.3 نقطة مئوية”.

وأشار التقرير الاحصائي إلى أن هذه الزيادة تأتي “مقابل نمو في الإنفاق للاستهلاك النهائي بنسبة 0.6٪”، والتي كانت “أقل من ناحية الدخل الإجمالي المتاح، إذ ارتفعت بنسبة 3.2٪”.