محلل سياسي إيطالي: بوتين لم يعد يشكل تهديداً حقيقياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب عن الاقتناع بأن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الملتئمة في العاصمة الليتوانية “ذات آفاق محدودة”، وأن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير “بوتين لم يعد يشكل تهديداً حقيقياً”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، تحدث رئيس مؤسسة (Icsa) ورئيس الأركان السابق للقوات الجوية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، عن “قمة تاريخية للناتو في فيلنيوس بالنسبة للسويد وفنلندا، على الرغم من اضطرارنا إلى انتظار إضفاء الطابع الرسمي على القرار التركي بإعطاء الضوء الأخضر لهذا الانضمام الجديد”.

وأردف أنه “مع ذلك، فسيكون من المخجل بالنسبة لتحالف قائم على احترام الديمقراطية والحرية إذا نجح أردوغان بالحصول على موافقة لتسليم المواطنين الأتراك الذين فروا من البلاد لأنهم كانوا معارضين وليسوا إرهابيين كما يريد أن يجعلنا نصدق”.

واسترسل: “بمعنى آخر، الأمل هو أن تكون طمأنة الحكومة السويدية المبهمة ببذل مزيد من الجهد لمراقبة وضع المواطنين الأتراك غير المرغوبين لدى أردوغان، كافية لكسب تصديق البرلمان التركي على السماح للسويد بالانضمام إلى الناتو”.

ومع ذلك، فقد تساءل الجنرال تريكاريكو عما يجعل هذه القمة في الواقع “استثنائية للغاية لدرجة تسجيلها في سجلات التحالف، إذا كانت عند تصفح أجندتها، تعطي المرء انطباعاً بأنها ستحلق على ارتفاع منخفض، مع أفق يقتصر على ما هو قريب، دون النظر إلى مدى تتيحه الآفاق الإستراتيجية البعيدة”.