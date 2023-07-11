أردوغان لميلوني: سنواصل تعاوننا القوي مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلنيوس ـ أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده “ستواصل تعاونها القوي مع إيطاليا التي تعتبر حليفا لها في حلف شمال الأطلسي”.

جاء ذلك في تغريدة على مدونة (تويتر) من قبل الرئيس أردوغان، بعد لقاء جمعه ورئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني، على هامش قمة الناتو الملتئمة في فيلنيوس. وقالت الرئاسة التركية، في مذكرة، إنه جرى خلال الاجتماع الحديث عن “الحفاظ على التعاون الوثيق بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية والإقليمية”.

وفي تغريدة أخرى، وصف الرئيس التركي، اللقاء الذي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة ذاتها بـ “المثمر”. وأعرب أردوغان عن “الأمل بأن يكون هذا الاجتماع المثمر، الذي عقدناه على هامش قمة الناتو، مفيدًا لبلادنا”.