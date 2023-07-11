الفاتيكان يوصي بإبعاد الأطفال عن جميع أشكال العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي على لسان أمين سره الكاردينال بييترو بارولين، إن “الفكر يتوجّه إلى الأطفال. جميع الأطفال، الأطفال الأوكرانيون الذين تم ترحيلهم إلى روسيا والذين يعمل الكرسي الرسولي من أجل عودتهم إلى ديارهم، والأطفال الذين يفقدون حياتهم في الرحلات المأساوية على متن قوارب في البحر الأبيض المتوسط، والذين يطلب الكرسي الرسولي من أجلهم التزامًا “مشتركًا” من المجتمع الدولي.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فإن الكاردينال بارولين في زيارته إلى بلدة نيتونو (جنوب روما) وبالتحديد لمزار القديسة ماريا غوريتي، التي تحتفل الكنيسة بعيدها في 6 تموز/يوليو، فقد أتاحت قصة هذه الشهيدة الصغيرة، ضحية جريمة بعد محاولة اغتصاب، والتي أعلن قداستها البابا بيوس الثاني عشر في عام 1950، الفرصة لكي يعيد بارولين إطلاق نداء لتجنيب القاصرين جميع أشكال العنف. وأضاف المسؤول الفاتيكاني في مقابلة مع محطة تلفزة محلية على هامش الحدث، أن “من المؤكد أن قصة القديسة ماريا غوريتي هي دعوة قوية لإبعاد الأطفال عن جميع أشكال الاستغلال، وجميع أشكال العنف، لكي نضمن لهم حياتًا وتطورًا طبيعيَّين”.

وأردف: “هذا العيد هو حقا دعوة لكي نجتهد أكثر في هذا الصدد. ولأن أطفال اليوم هم مستقبل الغد، وبالتالي من المهم أن يكبروا في بيئة سليمة تعزز شخصيتهم بكل ما للكلمة من معنى”. ولم ينسَ الكاردينال أطفال أوكرانيا ضحايا العدوان الروسي منذ أكثر من ستة عشر شهرًا: فـ”هم يعيشون حالة مأساوية حقًا”، كما يقول.

وإذ توقّف عند مسألة ترحيل حوالي 19 ألف قاصر أوكراني إلى روسيا، أعاد أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، التأكيد، كما فعل في مناسبات أخرى، على أن “الكرسي الرسولي يعمل بشكل فعال على هذه النقطة من أجل ضمان عودة الأطفال إلى عائلاتهم ووالديهم وإلى الأرض التي أتوا منها “. وكان هذا طلبًا صريحًا للمساعدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البابا، خلال لقائه في شهر أيار مايو الماضي.

بعدها تمحور الموضوع حول المهمة الأخيرة إلى موسكو في نهاية حزيران يونيو الماضي للكاردينال ماتيو ماريا زوبي، رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ومبعوث البابا إلى أوكرانيا وروسيا “من أجل تخفيف توترات الصراع”. ففي يومه الثاني في العاصمة الروسية، التقى الكاردينال أيضًا مع ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل. ومؤخرًا، عندما قدم كتاب “صرخة السلام” في روما، أكّد أن الأولوية في هذا الوقت هي “أن نعمل من أجل الفئات الأكثر حرمانا، مثل الأطفال، ونرى ما إذا كان من الممكن إطلاق آلية خاصة بهم ومساعدة الجانب الإنساني. نأمل أن يتمَّ البدأ من الصغار ومن الأشخاص الأكثر هشاشة. على الأطفال أن يتمكنوا من أن يعودوا إلى أوكرانيا. وبالتالي، ستكون الخطوة التالية هي التحقق من الأطفال أولاً ثم معرفة كيفية اعادتهم، بدءًا بالأكثر هشاشة”. وتابع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان: “لقد ركزت مهمة الكاردينال تزوپّي كثيرًا على هذه النقطة مع بعض الومضات الإيجابية. من الجانب الروسي، كان هناك نوع من الانفتاح، واهتمام معين، وبالتالي نأمل في أن يصار إلى وضع آليات تسمح بتحقيق هذا المسار وتطبيقه والمضيّ به قدمًا”.

اهتمام مماثل عبّر عنه الكاردينال بارولين إزاء جميع الأطفال الذين تطالهم ظاهرة الهجرة: “إنهم أول الضحايا الأكثر تضررًا بسبب هذه المأساة الهائلة”، وفي هذا السياق دعا بشكل خاص، إلى توجيه فكرة “إلى جميع الأطفال الذين ماتوا أثناء العبور في البحر الأبيض المتوسط ​​بحثًا عن السلام حيث هناك صراعات وحروب، ولإيجاد التنمية وإمكانية العيش الكريم حيث هناك ظروف تخلف وبؤس كبير”.

وهنا أيضًا، ذكّر أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان بالتزام المجتمع الدولي” لكي نتمكن من “معالجة المشكلة معًا”. وقال: “هذا ما نطلبه بالإشارة إلى آخر التطورات التي شهدناها في الاتحاد الأوروبي، أي أنها مشكلة مشتركة. لأنه إذا تم التعامل معها على أنها مشكلة مشتركة، فستكون لدينا فرصة أفضل من أجل إيجاد حلول صالحة وفعالة”.