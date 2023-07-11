الناتو يدعو أوكرانيا للانضمام إلى الحلف عند اتفاق أعضائه وتوفر الشروط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلنيوس ـ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، إن حلفاء الناتو وافقوا على “إزالة” شرط “خطة عمل العضوية” الخاصة بأوكرانيا، والتي ستغير مسار الانضمام إلى الناتو من عملية من مرحلتين إلى عملية بمرحلة واحدة.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في العاصمة الليتوانية الثلاثاء، أنه “كما أوضحنا أيضاً أننا سنوجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو عندما يتفق الحلفاء وعندما يتم استيفاء الشروط”، المطلوبة من قبلها.

وشدد سكرتير الحلف على أنه “لم تكن هناك أبداً رسالة أقوى من جانب حلف شمال الأطلسي، سواء أكان من حيث الرسالة السياسية للمسار نحو العضوية، أو من ناحية الدعم الملموس من قبل الحلفاء” تجاه كييف.

وتابع: “ما اتفق عليه الحلفاء اليوم يمثل رسالة قوية، موحدة وإيجابية لأوكرانيا، تتعلق بالدعم الدائم”، بل “أنها رسالة إيجابية أيضاً على الطريق نحو العضوية الكاملة. يتعلق الأمر بدعم عملي لضمان تشغيل بيني كامل بين القوات المسلحة الأوكرانية ونظيرتها في حلف شمال الأطلسي”، فضلا عن “إنشاء مجلس الناتو – أوكرانيا”، إلى جانب “قرار إزالة متطلبات خطة العمل الخاصة بأوكرانيا”.

يذكر أنه في الوقت نفسه، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاباً على الحشد المتجمع في ساحة بالعاصمة الليتوانية، إلى جانب الرئيس جيتاناس نوسيدا.