ستولتنبرغ: الوقت غير مناسب لمنح أوكرانيا عضوية كاملة في الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلنيوس ـ رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، أنه في ظل الحرب الجارية، الوقت غير مناسب لمنح أوكرانيا عضوية كاملة في الناتو.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في العاصمة الليتوانية الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد أظهرت “الشجاعة والمهارة والكفاءة اللازمة، الأمر الذي أثار إعجاب العالم بأسره”، لكن “في الوقت نفسه، هناك حرب قائمة، ولذا أعتقد بحكمة، أنه أثناء استمرار الحرب، لا يصبح الوقت سانحاً لجعل أوكرانيا عضوا كامل العضوية في الحلف”.

وأشار سكرتير الحلف إلى أنه فيما يتعلق بتوسيع حلف شمال الأطلسي أيضاً، هناك مستوى آخر مهم، وهو: “إلى أي مدى يكون بلد ما قادراً على تحديث مؤسساته الدفاعية والأمنية، وتعزيز حكمه، وكذلك من خلال مكافحة الفساد”. علاوة على ذلك، “نريد قوات مسلحة قادرة على العمل بشكل المشترك مع الناتو”.

وذكّر ستولتنبرغ بأنه: “كنت حاضرًا في قمة الناتو في بوخارست عام 2008 وأتذكر المناقشة جيدًا. مناقشة اليوم مختلفة جدًا ولأسباب عديدة”، ليس أقلها لأن كييف “تتعرض لهجوم من قبل الاتحاد الروسي”، بل وأيضاً “لأنها أقرب بكثير من حلف شمال الأطلسي مما كانت عليه في ذلك الحين”.