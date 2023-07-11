إيطاليا: تقديم الدورة 44 للقاء ريميني وتأكيد مشاركة ماتّاريلا فيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ يعقد لقاء الصداقة بين الشعوب في مدينة ريميني الإيطالية (وسط) الذي تعده سنويا حركة “شِركة وتحرير” هذا العام في دورته الـ44، في الفترة من 20 إلى 25 آب/أغسطس، تحت عنوان “الوجود الإنساني صداقة لا تنضب”.

وقال معدو الحدث خلال تقديم برنامجه في سفارة الكرسي الرسولي لدى إيطاليا، الثلاثاء، أنه “سيكون حافلاً بالموائد المستديرة، المعارض، العروض والمبادرات الثقافية، كما سيتم بثه مباشرة على قنوات رقمية متعددة وبلغات عديدة”.

وخلال التقديم، أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، حضوره في اليوم الأخير للقاء، الموافق يوم الجمعة 25 آب/أغسطس.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، أن “الشراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي واجتماع ريميني تزداد قوة كل عام”، وأن “هذا الاجتماع يمثل فرصة فريدة للحديث عن التزام إيطاليا بدعم استراتيجية دبلوماسية النمو المفصلة التي أردتها في قلب عمل وزارة الخارجية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن هذه “استراتيجية ترى إيطاليا بشكل متزايد طرفاً رئيسي في العالم ولاعب من أجل السلام والاستقرار والتنمية. سنبين في الاجتماع، من خلال مساحة عرض كبيرة، ما يحققه التعاون الإيطالي مع شركائه الوطنيين، الأوروبيين والدوليين، لمواجهة التحديات العالمية الكبرى في عصرنا، والتحدث بشكل أساسي إلى الأجيال الجديدة”.