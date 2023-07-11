احصائية إيطالية: غالبية المهاجرين الوافدين مسيحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أنه على الرغم من الانكماش الطفيف من حيث القيمة المطلقة مقارنة ببداية عام 2022، فاعتباراً من مطلع العام الجاري تم مرة أخرى تأكيد المسيحيين أغلبية بين المجموعات وفقاً للانتماء الديني، للأجانب المقيمين في بلادنا (بشكل رئيسي أرثوذكس، كاثوليك، إنجيليين وأقباط).

وقدّرت مؤسسة المبادرات والدراسات حول التعددية العرقية (Ismu)، أن “هناك أقل بقليل من 2.7 مليون (في 1 كانون الثاني/يناير 2022 كانوا حوالي 2.8 مليون)، مقابل ما يقرب الـ1.5 مليون أجنبي مقيم، يتبنون العقيدة الإسلامية”، وهو عدد مستقر مقارنة بالاثني عشر شهراً السابقة.

وبالانتقال إلى تحليل الانتماءات الدينية الفردية، فـ”في الأول من كانون الثاني (يناير) 2023، احتل الأرثوذكس المرتبة الأولى، إذ مثلوا 29.9٪ من إجمالي الانتماءات الدينية بين المهاجرين (في العام السابق كانت النسبة 28.9٪)، وليفوق عددهم المسلمين مرة أخرى، والذين بلغت حصتهم في التاريخ ذاته، 29.8٪”، وهي زيادة طفيفة مقارنة بـ1 كانون الثاني/يناير 2022، عندما كانوا بنسبة 29.5٪.

ووفقاً للمعطيات، فـ”في المرتبة الثالثة يتمركز الكاثوليك بنسبة 16.8٪”، وذلك “مقابل نسبة 17.2٪ في الاثني عشر شهراً السابقة”. وبالأرقام البحتة، “يتجاوز المكون الأرثوذكسي مرة أخرى الـ1.5 ملايين أجنبي مقيم في إيطاليا حتى 1 كانون الثاني/يناير 2023″، في حين “يبقى المسلمون أقل بقليل من هذه الحصة”، بينما “تناقص عدد الكاثوليك، ليتوقف عند 844 ألف نسمة”، مقابل 892 ألفًا في عام 2022.

وأشارت التقديرات إلى أن “أكثر من ربع المسلمين المقيمين في إيطاليا حتى التاريخ السالف الذكر، هم مواطنون مغاربة، بمجموع 413 ألف شخص. يليهم الألبان (154 ألفًا)، البنغاليون (130 ألفًا) والباكستانيون (129 ألفًا)”.

أما بالنسبة للكاثوليك، فإن “الفلبينيين يأتون في الصدارة (137 ألفاً) يليهم الألبان (86 ألفاً) من بين الجنسيات الأكثر عددًا. ومن بين المسيحيين الأرثوذكس، يبرز الرومانيون (876 ألفاً)، ليمثلوا ما يقرب ثلاثة أخماس هذا المكون الديني بين الأجانب، يليهم الأوكرانيون (213 ألفاً) ثم المولدافيون (95 ألفاً)”.

يقدر عدد الأوكرانيين المقيمين في إيطاليا من قبل ISMU اعتبارًا من 1 يناير 2023 بحوالي 242 ألفًا. ومن بينهم 213 ألف أرثوذكسي و 13 ألف كاثوليكي. وفقًا للمعلومات الصادرة عن إدارة الحماية المدنية، كان هناك ما يقرب من 174000 إدخال إلى إيطاليا من أوكرانيا خلال عام 2022، وإذا افترضنا، بالنسبة لأولئك الذين لم يسجلوا في مكتب التسجيل في إيطاليا، نفس التوزيع الديني مثل مواطنيهم المقيمين، من الواقعي أن نحسب على وجه الخصوص 136000 أرثوذكسي أوكراني إضافي على التراب الوطني، ليصبح المجموع 349000 أوكراني مع هذه العقيدة الدينية.