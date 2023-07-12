إيطاليا: ارتفاع معدل التوظيف في أيار الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن ظروف سوق العمل تبقى مواتية في أرجاء البلاد. وأشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان عن الاتجاه الاقتصادي، إلى أن “في شهر أيار/مايو الماضي، تم تأكيد زيادة معدل التوظيف، ليصل عدد العاملين إلى 23 مليون و471 ألف شخص”.

وقال البيان، إن “في الشهر نفسه، ارتفع معدل التوظيف إلى نسبة 61.2٪ (بحاصل 0.1 نقطة مقارنة بشهر نيسان/أبريل وبـ1.1 نقطة مقارنة بشهر أيار/مايو عام 2022)”، ولـ”ينخفض بذلك عدد العاطلين عن العمل مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.7٪، نتيجة انخفاض شمل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً وكذلك الذين تجاوز سن الـ50”.

وأوضح بيان (إستات) أنه “منذ أيار/مايو 2022، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 98 ألف شخص”، بينما “انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى نسبة 7.6٪ في أيار/مايو، في حين ارتفع معدل بطالة الشباب إلى 21.7٪”. وذكر أنه “مقارنة بشهر نيسان/أبريل السابق، كان معدل الخمول مستقرًا عند 33.7٪”. واختتم بالقول إنه “الشهر ذاته، شهد نمواً لمبيعات التجزئة في الحجم بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي مدفوعة بالمكون غير الغذائي”.