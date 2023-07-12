فون دير لاين: الحرب في أوكرانيا غيرت أوروبا إلى الأبد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلنيوس ـ أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الاقتناع بأن “الحرب المروعة” التي تشنها روسيا في أوكرانيا “تغيّر محيّا أوروبا إلى الأبد، فها نحن نرى فنلندا والسويد تنضمان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وفي تصريحات على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية الأربعاء، قالت فون دير لاين: “إننا نرى أيضاً أن الجميع قد فهموا أن الأمر يتعدى كونه مجرد حرب تشنها روسيا ضد أوكرانيا، بل يتعلق الأمر بمسألة من نحن وما هي القواعد العالمية”.

وخلصت السياسية الألمانية الى القول: “لا نريد قبول حقيقة أن القوة تنتج القانون: نحن مصممون على الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهما الشيئان اللذان يوحداننا هنا في فيلنيوس”.