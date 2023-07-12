وزير الدفاع الإيطالي: لقاء ودي مع نظيري التركي ياشار غولر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلنيوس ـ تحدث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن “لقاء ودي” جمعه ونظيره التركي ياشار غولر”، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الملتئمة في العاصمة الليتوانية منذ يوم أمس.

وكتبه الوزير كروزيتّو في تغريدة على مدونة (تويتر) الأربعاء، أن “في قمة الناتو في فيلنيوس، جرى لقاء ودي مع النظير التركي ياشار غولر”، مبيناً أن “من بين الموضوعات التي تم تناولها، التعاون بين القوات المسلحة وفي مجال البحث والتطوير”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أنه، يضاف الى ما سلف ذكره، “الالتزام المشترك بالسلام العادل”، فضلا عن “الاهتمام المشترك باستقرار منطقة المتوسط والجناح الجنوبي للتحالف الأطلسي”.