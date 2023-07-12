رئيس وزراء هولندا: على الناتو الاهتمام أيضا بالجناح الجنوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) “التفكير في قدرته على الاستثمار ليس فقط في مجال الدفاع، بل أيضًا في وضعه الاستراتيجي في الجنوب كما في البحر الأسود والجانب الشرقي”.

وقال روته، في مقابلة نشرتها صحيفة (إل ميساجيرو) الأربعاء أنه يوافق نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني الرأي على أن “الناتو يجب أن ينظر أيضًا إلى الجناح الجنوبي وأن يهتم بالبحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا”.

وبشأن أوكرانيا، قال روته اليميني الليبرالي الذي يقود حكومة تصريف أعمال بعد إعلان استقالة حكومته الأسبوع الماضي بسبب انهيار الائتلاف الرباعي الحاكم، إن الرئيس “زيلينسكي سيقرر ما إذا كان سيجلس للمشاركة في محادثات سلام (مع الاتحاد الروسي) وكيفية ذلك”.

وفيما يتعلق بالهجوم الاوكراني المضاد، قال “حقيقة، نحن لا نعرف سوى القليل عن الطريقة التي ينفذ بها الأوكرانيون هذه العمليات، لكن لدي ثقة فيهم، فالأوكرانيون أذكياء ويعرفون ما يفعلونه”.