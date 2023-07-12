مصادر: أردوغان يدعو ميلوني لزيارة تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في الحكومة الإيطالية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، خلال لقائهما الثنائي أمس الثلاثاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، إلى زيارة أنقرة.

وحسب تلك المصادر، فإن أردوغان أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تلعبه إيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض قضايا اقتصادية مشتركة، لا سيما الاستثمارات في الصناعة والدفاع، من أجل إعطاء دفعة إضافية للوصول إلى ميزان تبادل تجاري بين روما وأنقرة قدره 30 مليار يورو.

وشددت ميلوني، بحسب المصادر، على الاستراتيجية الخاصة بمنطقة المتوسط ​​ومكافحة الهجرة غير النظامية.