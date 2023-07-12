وزير الداخلية الإيطالي يزور مقر شرطة نيويورك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن الوزير ماتيو بيانتيدوزي، خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، سيزور عصر اليوم الأربعاء مقر شرطة نيويورك.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب، إن بيانتيدوزي، “عند منتصف النهار بالتوقيت المحلي، سيكون في مقر القنصلية العامة لإيطاليا، حيث يلتقي ممثلي الجالية الإيطالية وعالم الأعمال والثقافة والبحث”.

وأضافت مذكرة الوزارة أن “لقاءً ثنائياً قد جمع وزير الداخلية ونظيره الأمريكي أليهاندرو مايوركاس في مقر وزارة الأمن الداخلي بواشنطن”. وأنه “خلال المحادثات، تم الوقوف عند وضع التعاون الممتازة بين إيطاليا والولايات المتحدة في مجال التعاون الأمني ​​والشرطي”.

وذكر البيان، أن “من بين الموضوعات التي تمت بحثها، مكافحة الجريمة المنظمة، تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية التي تؤثر على البلدين من جوانب مشتركة”. علاوة على ذلك، “مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي سيتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تعاون بشأنها”. واختتم بالقول إن “الاجتماع كان مناسبة لدعوة الوزير مايوركاس إلى إيطاليا أيضاً”.