رئيسة وزراء إيطاليا: خلال قمة الناتو، طلبت مزيدًا من الاهتمام بالجناح الجنوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلنيوس/روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن بلادها أكدت على الدور المناط بها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال القمة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ولفتت ميلوني، في مؤتمر صحفي الأربعاء في أعقاب القمة التي استمرت يومين، إلى أنه “بجانب الاهتمام الضروري بالجناح الشرقي، طلبت مزيدًا من الاهتمام بالجناح الجنوبي”، لأن “كل ما يحدث له تداعيات على الأرباع الأخرى، لا سيما في إفريقيا حيث للحرب الدائرة في أوكرانيا تداعيات كبيرة” هناك.

وأردفت رئيسة الوزراء “أود أن أهنئ الأمين العام (للحلف) ستولتنبرغ على تمديد ولايته التي تبرز الطبيعة الاستثنائية للحظة، ولكن أيضًا على القيادة الثابتة والمتوازنة”، مؤكدة أن حكومتها “تدعم تكيفات الناتو المستمرة، كما تؤكده المساهمات المهمة لنا في الجناح الشرقي وفي البحر الأبيض المتوسط”.