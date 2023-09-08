الرئيس الإيطالي: العنف ضد المرأة همجية اجتماعية لا تطاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استنكر رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن “العنف ضد المرأة قد استمر في إيطاليا في الأشهر الأخيرة، مع ظهور حالات قتل واغتصاب عديدة”، مبيناً أن “هذه الهمجية الاجتماعية التي لا تطاق، تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر وعيًا لوقاية صارمة، ملموسة ومستمرة”.

وفي رسالة بعثها الجمعة إلى صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، بمناسبة النسخة العاشرة لمهرجان: “زمن المرأة”، تحت عنوان “عشر سنوات من وجهات النظر حول المجتمع، الجنس والحب”، قال الرئيس ماتّاريلا، إنه “يجب أن يصاحب الإجراءات السالفة الذكر، توعية تثقيفية والتزام ثقافي ضد العقليات المشوهة والمفهوم البائس للعلاقات بين المرأة والرجل، في جميع أطياف المجتمع”.

وأضاف رئيس الدولة: “إننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قوة وثقافة النساء، اللاتي، بنضالاتهن، التزامهن وأصالتهن، حفزن المجتمعات الحديثة وأرغمنها في بعض الأحيان على إعادة التفكير بالأساليب، النماذج والمنظمات، مما أسهم بتأكيد حقوق الإنسان، القيمة العالمية للحرية”.

وذكّر رئيس الجمهورية، بأن “المرأة غيرت السياسة والثقافة والمجتمع، وهي ستستمر بالقيام بذلك في هذا الموسم الذي تشمل فيه التحديات الحاسمة لإيطاليا، أوروبا والعالم بأسره، السلام، التنمية، التغيّر المناخي، فرص العمل والحد من عدم المساواة”.