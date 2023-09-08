رئيس مجلس الدولة الصيني يطلب لقاء ثنائيا مع ميلوني على هامش قمة نيودلهي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي- طلب رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الحكومة) لي تشيانغ عقد اجتماع ثنائي مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على هامش قمة مجموعة العشرين، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

وتسعى بكين لإقناع روما بتجديد مذكرة التفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق بنهاية العام الحالي، كما حذرت من “ضغوط” أمريكية على حكومة ميلوني للانسحاب منها.

وكان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد أشار، بعد زيارته مؤخرا لبكين، إلى أن إيطاليا تفضل شراكة استراتيجية مع الصين على تجديد مذكرة التفاهم، كونها “لم تسفر من وجهة نظرنا عن نتائج مرضية على مستوى الصادرات والاستثمارات”.

وقد نقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن وزير الخارجية، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، أن الصين “مستعدة للعمل مع إيطاليا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين، وتعزيز التبادلات رفيعة المستوى، وتوطيد الأساس السياسي للعلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون العملي رفيع المستوى، وإثراء التبادلات الشعبية، والدفع من أجل تنمية مستدامة وسليمة ومطردة للعلاقات بين الصين وإيطاليا”.

يشار إلى أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة العضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي انضمت إلى المبادرة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لروما في آذار/مارس 2019 إبان حكومة جوزيبي كونتي الأولى.