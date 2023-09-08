بوريل: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الساحل لم تكن ناجحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيبي بوريل أنه “من المؤكد أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الساحل لم تكن ناجحة كما كنا نأمل في السنوات الأخيرة”.

وأضاف في مقال أعادت نشره الجمعة خدمة العمل الخارجي الأوروبي، “لقد ركزنا في بعض الأحيان أكثر مما ينبغي على البعد الأمني وحده، ولم تكن جهودنا للمساعدة في تعزيز سيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية كافية أو واضحة بما فيه الكفاية. كما أن ‘الصبر الاستراتيجي’ الذي أظهرناه تجاه الطغمات العسكرية في المنطقة، لم يسفر عن أي نتائج ملموسة سوى تشجيع توجهات جديدة”، في إشارة إلى الانقلابات العسكرية المتلاحقة في المنطقة.

وقال منسق الدبلوماسية الأوروبية “على الرغم من هذا النقد الذاتي الضروري، فلا ينبغي لنا أن ننسى أن خارطة الطريق التي رسمتها أوروبا في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة كانت من دول الساحل. لقد خصصنا جنودنا وأموالنا ورأسمالنا السياسي للمنطقة لأن دول الساحل طلبت منا أن نفعل ذلك.

وأضاف “فضلا عن الدفاع عن قيمه الديمقراطية، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أيضاً مصلحة كبرى في رؤية النيجر تعود إلى مسار النظام الدستوري. وسقوط دولة أخرى في منطقة الساحل في أيدي المجلس العسكري من شأنه أن يخلف عواقب سلبية بعيدة المدى على أوروبا من حيث الأمن، وتدفقات الهجرة، وتوازن القوى الجيوسياسية”.

واعتبر بوريل أنه “من الخطأ الاعتقاد بأن المجالس العسكرية قادرة على مكافحة الحركات الإرهابية أو الاتجار بالبشر بشكل فعال. إن أفضل التحصينات ضد مثل هذه التهديدات هي الدول الديمقراطية التي تتمتع بالطموح والإرادة والوسائل اللازمة لخلق فرص جديدة لشعوبها”