البطريرك الكلداني: مجتمع العراق فضّل المصالح والنِفاق على القيَم الإنسانية والاجتماعية والدينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ ندد البطريرك الكلداني مار لويس ساكو، بحقيقة، أن “المجتمع العراقي فقدَ العديد من القيَم الإنسانية والاجتماعية والدينية وصار العراقيون يعيشون ضمن حلقة من المصالح والنِفاق والمجاملة الكاذبة (الدَجَل) والتطرُّف الايديولوجي والعنف الاُسري.

وقال البطريرك ساكو في مقال نشرته هيئة إعلام البطريركية على موقعها الرسمي (مار أديّ)، إن “هذا الواقع هو شكل من الإرهاب الجسدي والمعنوي الصادم للجميع”، متسائلا: “كيف يسمح شخص في الحكومة لنفسه بأن يكذب ويصرّح بأن البابا يدعم موقف رئيس الجمهورية باستبدال لويس ساكو. ما هذه الوقاحة؟ وكيف لا تُحاسب الحكومة على كذا تصرف مسيء لسمعتها؟؟؟”.

وأشار الكاردينال إلى أن “في العراق اليوم، وللأسف الشديد، وبسبب ضعف تطبيق القانون والمساءلة، غَلَب في السنوات الأخيرة مبدأ: الغاية تبرّر الوسيلة، أي الاعتقاد بأن كل شيء مباح. اين نحن من وصايا الله: لا تقتل، لا تسرق، لا تكذب، لا تشهد بالزور؟ هذا أمر مخيف جداً، إذ ينسف بشكل جذري قيماً أساسية للعيش السلمي بين الأشخاص، ويقود المجتمع الى الهاوية”.

وذكّر بطريرك الكلدان، بأنه “كنا في هذا العراق نفسه أيام زمان، نتعلم في البيت والمدرسة والتربية الدينية قيَم الصراحة والاستقامة، احترام المال العام وعدم الاعتداء، اعتماد العقل وليس الشائعات، وأن الأفعال هي ما تؤكد صدق الشخص وليس كلامه”.

واسترسل: “كنا نتدرب على عيش حياتنا بالتوازن والجهد المتواصل، وكسب الرزق الحلال بعرق الجبين، وليس بالتحايل والسرقة (أي الحرام). لذا ترانا اليوم نتحسَّر على هذه القيَم التي بدأت تغيب!!”.

وشدد ساكو على أن “من الأهمية بمكان أن يُعالِج التعليم التربوي البيتي، الحكومي والديني، كل هذه الأشكال التي تدمّر الحياة البشرية، وتنتهك كرامة الإنسان، لاستبدالها بأسلوب منفتح ومستنير وملائم، بإشاعة قيَم القانون العام والاخوّة والمحبة والخدمة والتعاون المشترك، الكفيل بإعداد مجتمع حضاري نعيش فيه بثقة وأمان، وحرية مسؤولة، وكرامة، كما يتحتم على الحكومة إزالة ثقافة الثأر والفصل العشائري بتوعية المواطنين بأهمية اللجوء الى القضاء لتحقيق العدالة”.

ونوه رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بأنه “يتعيَّن كذلك على القيّمين على وسائل الإعلام

الحرص على تقديم إعلام موضوعي محترم وبنّاء بعيداً عن الإثارة، واضعين نصب أعينهم أن الاعلام رسالة إنسانية”. واختتم مستشهداً بآية سفر الامثال 12/19، التي تنص على أن “القول الصادق يثبت الى الابد، أما الكذب فحبله قصير”.