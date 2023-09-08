وزير الداخلية الإيطالي: صيف حافل بالخلافات حول المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي: “أود أن أشير إلى أن هناك صعوبات واسعة النطاق في نصف العالم العلوي، بالتعامل مع هذه الظاهرة التاريخية، حتى في القارات الأخرى”، في إشارة إلى تدفقات الهجرة.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي متحدثا في العاصمة الصقلية باليرمو، عن آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا: “لقد شهدنا في الواقع، صيفًا حافلاً بالخلافات المتعلقة بالمهاجرين، حتى لو كانت سطحية قليلاً، لكن لم يسبق لي حقا أن أرى وزارة الداخلية من جهة ورؤساء البلديات من جهة أخرى”، والذين “أشكرهم على ذلك. إننا متحدون ونمثل معاً نموذجاً يمكن يقتدى به في الصعوبات التي قد تبرز خلال الطريق”.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه “ليس صحيحا أننا نفتقر إلى خطة، فلا يوجد شخص واحد في الشارع لا يتمتع بإصرارنا ذاته على الأقل، لكننا واجهنا صعوبات في الوقت نفسه”. واختتم مؤكداً: “لقد صمدنا وسنصمد مجدداً”.