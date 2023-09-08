ميلوني لنظيرها البريطاني: استعداد لتكثيف التعاون بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي ـ أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لنظيرها البريطاني ريشي سوناك، استعداد بلادها لتكثيف التعاون مع المملكة المتحدة بشأن الهجرة.

وكتبت ميلوني في منشور على مدونة (X) الجمعة، أن “عشية انعقاد قمة مجموعة العشرين في الهند، التقيت رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك. وقد كانت هذه فرصة ممتعة ومفيدة لمناقشة القضايا الدولية الرئيسية، والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وحول قضية أساسية لكلا حكومتينا، كتلك المرتبطة بالهجرة، والتي نحن على استعداد لتكثيف تعاوننا الثنائي بشأنها”. وبهذا الصدد، أفاد قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية في مذكرة، أن “رئيسة مجلس الوزراء، عقدت اجتماعًا مطولًا ووديًا اليوم مع نظيرها سوناك، ركز على التحضير لقمة مجموعة العشرين المقرر ليومي غد وبعده، وكذلك على أولوية الاستمرار بالعمل لدعم أوكرانيا مع الالتزام بتوفير الضمانات الأمنية، والحاجة الملحة لضمان استجابة فعالة وعالمية للتحديات الرئيسية لمجتمعاتنا، بما فيها الذكاء الاصطناعي”.

وأشار بيان الحكومة إلى أن “رئيسي الحكومتين اتفقا أيضاً على ضرورة النظر إلى الجهود المشتركة اللازمة لتنمية أفريقيا كفرصة مشتركة، وكذلك فيما يتعلق بالاتجار غير الإنساني بالأشخاص الذي يضارب على تدفقات الهجرة”.