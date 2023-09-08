إيطاليا: إرجاء إغلاق نفق مونت بلانك لمدة عام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إرجاء إغلاق نفق مونت بلانك، الذي يربطها وفرنسا، لمدة عام.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات متلفزة الجمعة، إنه “بفضل عمل الحكومة الإيطالية، سيظل نفق مونت بلانك مفتوحًا خلال فصل الشتاء”، لذلك “لا توجد مشكلة، ولن تكون هناك سوى أعمال صيانة عادية أثناء الليل”، لكن “سيتم إنجاز الأعمال المهمة في غضون عام، عند تفعيل طريق فريجوس ذات الخطين”.

وأكد تاياني، أنه “سيتمكن السائحون من القدوم والمغادرة وعبور الحدود بين إيطاليا وفرنسا”، وهي “الشريك الاقتصادي التجاري الثاني لإيطاليا”. مذكّراً بأنه “في عام 2002 كان هناك 4.5 مليون وافد إلى إيطاليا من فرنسا”.

وأوضح وزير الخارجية، أن “هذا النفق ذا أهمية أساسية للسياحة والاقتصاد بالنسبة لنا”، معلنا “العزم على فعل المزيد، والحكومة ستصر على ذلك”، مبيناً أن “في 25 أيلول/سبتمبر، سأكون في باريس للقاء نظيرتي الفرنسي”.