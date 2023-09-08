إيطاليا: عودة معدلات الإصابة بكوفيد للارتفاع إلى نسبة 39%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية عن عودة حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 للارتفاع مرة أخرى في أرجاء البلاد.

ووفقاً لآخر رصد أسبوعي للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة (ISS)، صدر الجمعة، فإن “نسبة الإصابات المبلغ عنها لدى الأشخاص الذين أصيبوا مرة واحدة سابقاً على الأقل، آخذة بالارتفاع، وهي تبلغ حوالي 39%”، مقارنة بالـ36% في المسح السابق”.

وقال تقرير الرصد الصحي، إن “اتجاه العدوى، يبدو أنه يتماشى مع السيناريو الجديد الذي يرى أن متحور (EG.5) المعروف باسم (Eris) أيضاً، هو متحور سارس ـ كوف ـ 2 السائد في إيطاليا، بنسبة (41.9٪) في أحدث استطلاع سريع أجراه المعهد العالي للصحة، والخاص بالفترة من 21 – 27 آب/أغسطس”.

وأوضح التقرير، أن “الدراسات التي أجريت حتى الآن، تسلط الضوء على أن جنس (EG.5) يتميز بمعدل نمو مرتفع”، وهو “ما يبرر انتشاره في مختلف البلدان، إلى جانب انخفاض قدرة الأجسام المضادة على تحييد المتحوّرات الأخرى”.

ومع ذلك، فقد أشار التقرير الفني عن نتائج الرصد إلى أنه “لم يتم حتى الآن تسليط الضوء على أي مخاطر إضافية على الصحة العامة من ناحية السلالات المنتشرة حالياً”.